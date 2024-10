Roma: idea Ola Aina. Emergenza in fascia: blitz per l'esterno che difende e attacca

[...] Ola Aina, l'esperto laterale del Nottingham Forest su cui la Roma ha messo gli occhi per gennaio, è di certo un profilo rassicurante. Un buon interprete del ruolo, di cui il club avrebbe bisogno per dare al gioco più ampiezza e profondità, proprio su quelle fasce nelle quali da inizio stagione l'emergenza non è mai finita. [...] Il 28enne, nato in Inghilterra ma di nazionalità nigeriana, ha avuto un'esperienza in Italia nel Torino guidato proprio da Ivan Juric. [...] Veloce e aggressivo, è un giocatore capace di giocare su entrambe le fasce nel modulo 3-5-2. Oggi l'esterno gioca con continuità in Premier nel Nottingham Forest, in cui ha il contratto in scadenza a giugno. [...]

Un altro candidato per la fascia, anche se ha caratteristiche più offensive, resta comunque Jeremie Boga del Nizza [...], mentre appare sempre più lontano l'altro obiettivo degli scorsi mesi, Armand Laurientè, che il Sassuolo vorrebbe tenere fino a giugno. [...] Ola Aina è innanzitutto un valido "recuperatore" in fase difensiva, una dote che non deriva solo dalla sua fisicità. [...] L'esplosività è la sua arma migliore anche in fase di possesso, risultando così per i compagni pure una fonte di ispirazione per lo sviluppo del gioco. [...] Con i suoi minuti da titolare fisso in Premier, l'esterno nigeriano è diventato una certezza e non avrebbe del resto alcun problema d'ambientamento.

(gasport)