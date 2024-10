Roma, Hummels si manda in campo: "Con la Dinamo"

Con largo anticipo e in un modo davvero inusuale, Mats Hummels si è lanciato da titolare. Il debutto del tedesco, avverrà in Europa League contro la Dinamo Kiev il 24 all'Olimpico. A rivelarlo è il difensore ad un evento con i partner della Roma: "Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo contro l'Inter, ma giocherò senz'altro contro la Dinamo Kiev" [...] In attesa dei nazionali, Juric lavora a Trigoria con chi è rimasto. Le Fée continua ad allenarsi in gruppo ma sempre con il supporto del tutore. Presente anche Pellegrini, mentre ancora out El Shaarawy e Dybala, che sta svolgendo lavoro personalizzato [...]

(corsera)