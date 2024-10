Roma grigia: basta Dovbyk su rigore

Una vittoria importante ma non bestiale come aveva chiesto Juric. La Roma non è una bestia e tanto meno è stata una squadra bella. È ancora monocorde, piatta ma stavolta è stata più concentrata. Il successo con la Dinamo Kiev c'è e va archiviato con gioia, ma il cambio di mentalità richiesto dal tecnico non è arrivato. La vittoria non emoziona e non tranquillizza in vista del futuro, ma Juric deve ripartire da qui [...] Del resto quella con la Dinamo è pur sempre una vittoria e in questi tempi non bisogna fare gli schizzinosi: la Roma con questi tre punti si rimette in corsa per arrivare tra le prime 24 in Europa League, e blocca, momentaneamente, la crisi che stava attraversando. Domenica contro la Fiorentina servirà qualcosa di più perché la Viola non è la squadra ucraina [...] La Roma lascia la Dinamo a zero punti, per una rete di Dovbyk. Il resto è il solito spartito: i giallorossi vanno ad andamento lento e si dimostrano poco cattivi sotto porta, con i tiri nello specchio che a fine partita saranno solo cinque. Questo non è servito a chiudere prima i conti, con la squadra di Shovkovskyi che è stata in partita fino alla fine e questo è uno dei limiti più grossi della squadra di Juric [...]

Juric è costretto a far riposare qualche big, da Pellegrini a Dybala e Cristante, chiamati in causa solo nella seconda frazione di gioco. Non è stato ancora il momento di Mats Hummels [...] Il croato insiste su Zalewski, stavolta messo a destra, e Celik, messo da braccetto nel terzetto dei difensori completato da Ndicka ed Hermoso. In mezzo si punta sul dinamismo, con Koné-Le Fée, mentre Pisilli viene messo insieme a Baldanzi. Stanco e senza un'alternativa valida, gioca ancora Dovbyk che di mestiere fa il goleador e timbra anche questa presenza. Artem è il primo giocatore a segnare un gol contro una formazione del suo paese in Europa League. Rete che arriva al minuto 23 del primo tempo [...]

(Il Messaggero)