Roma e Var: mancano già due rigori e mezzo

Dopo solo sette giornate, alla Roma mancano già due rigori e mezzo [...] Il primo caso è quello su cui si può discutere, cioè la trattenuta di Gyasi su Shomurodov nel finale di Roma-Empoli 1-2: l'uzbeko stava per ribadire in porta un tiro respinto dal palo. L'arbitro Zufferli non è intervenuto e dal Var non è arrivata nessuna richiesta di revisione [...] Il secondo caso ha anche influito sull'esonero di Daniele De Rossi perché accaduto durante Genoa-Roma: De Winter colpisce Paulo Dybala alla caviglia destra. L'arbitro Giua lascia correre e nessuno lo corregge. Il terzo caso è quello di domenica a Monza di Kyriakopoulos su Baldanzi. Rimane surreale il dialogo tra La Penna e Aureliano [...] Meno di un anno fa il designatore Gianluca Rocchi aveva commentato così un caso simile durante Lecce-Milan: "Non serve volontarietà, se fosse volontario ci sarebbe il cartellino giallo o rosso" [...] I giocatori della Roma hanno sbagliato gol a raffica, ma questo non giustifica abbagli che poi a fine anno possono pesare sulla qualificazione alla Champions League.

(corsera)