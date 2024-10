Roma, è ora di sognare

[...] Dal suo arrivo - a proposito, oggi è un mese dall'annuncio - Juric ha insegnato che le stesse cose possono essere analizzate in modo diverso. Così quello che a tutti in Svezia è sembrato un disastro, l'allenatore lo ha invece apprezzato perché ha visto dei miglioramenti nelle indicazioni date alla squadra. [...] Mentre fuori Trigoria ci si interroga, Ivan rilancia: la squadra è forte, lo segue ed è in crescita. Un vero e proprio inno all'ottimismo. [...] E allora seguendo questa scia, perché la gara con l'Inter - proibitiva sulla carta - non può rappresentare la grande occasione per dare una svolta a questa stagione che da più parti si ha il timore possa trascinarsi stancamente nell'anonimato? [...]

La partita con l'Inter va affrontata senza timori reverenziali. Con la consapevolezza del miss-match sulle fasce e della superiorità nerazzurra in mediana ma non tralasciando la certezza che la squadra di Inzaghi quest'anno subisce tantissimo. [...] Nell'ottica del bicchiere mezzo pieno, c'è Dovbyk. Artem dopo le pause per le nazionali è una garanzia: nella passata stagione 9 gol in altrettante partite. [...] Senza contare la vituperata difesa giallorossa, ad oggi il terzo miglior reparto della Serie A. [...] Alla fine fa bene Juric a pensare positivo. Del resto la vita dell'ottimista e del pessimista finisce allo stesso modo: almeno i primi si saranno goduti il viaggio.

(Il Messaggero)