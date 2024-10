Roma è all'ultimo stadio

Roma. Una città, la Capitale. Due stadi. Forse uno. Magari nessuno. Benvenuti nella Città dove il calcio è una religione senza chiese moderne e l'unico tempio per officiare il culto del pallone è lo Stadio Olimpico. Un gigante provato dal tempo. [...] Due squadre che, guidate da presidenti agli antipodi, hanno già da tempo posato i loro occhi lontano dal Foro Italico. I giallorossi ora sognano Pietralata, i biancocelesti vogliono recuperare il vecchio e cadente Flaminio. Il grande gioco dell'oca degli stadi capitolini, dove a un passo avanti di solito segue un improvviso dietrofront e spesso comanda la politica, è però costellato di trappole. [...]

Lo sanno bene i romanisti, tifoseria per cui la partita dello stadio è diventata una barzelletta. [...] Dopo undici anni di chiacchiere, tira e molla istituzionali, presentazioni in pompa magna, polemiche e inchieste giudiziarie, lo stadio non c'è. [...] Si va avanti, nella speranza (americana) che alla fine non si risolva tutto in un altro grande flop. James Pallotta, ex patron statunitense, si dovette arrendere al pantano di Tor di Valle. [...] Ora, come detto, è la volta di Pietralata. [...] Un progetto da 900 milioni di euro e la battaglia dei residenti. [...] Mentre vanno avanti gli scavi per sincerarsi della stabilità dei terreni di Pietralata, si naviga a vista.

Un andamento che preoccupa il Campidoglio di Roberto Gualtieri. Sì, perché come fu per l'ex sindaca Virginia Raggi, anche il primo cittadino dem è parte della commedia degli stadi. Il Comune, a differenza di quanto accadeva in era grillina, spinge per la realizzazione dell'impianto romanista e, con la sola opposizione dei 5 Stelle, ha già dato tutti i via libera che sono stati richiesti fin qui. [...] Perché uno stadio, magari con la posa della prima pietra prima delle prossime elezioni, promette di rilevarsi un ottimo affare in termini di consenso. Figurarsi due. [...]

(ilvenerdì - L. D'Albergo)