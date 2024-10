Roma: Dovbyk riposa, Hummels ancora fuori

IL TEMPO (MAT.CIR) - Ivan Juric si affida ad un turnover mirato per la sfida con l'Elfsborg. Neanche questa volta rientrerà tra gli undici titolari Mats Hummels, il difensore tedesco ancora non è schierabile dall'inizio e ha bisogno di tempo per essere al meglio. In attacco ci sarà una chance per Eldor Shomurodov che farà riposare Artem Dovbyk. In difesa Juric si affida al trio Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso, dando modo di alzarsi sulla sinistra ad Angelino. Sulla destra, invece, ballottaggio Celik-Saud ma il turco è decisamente in vantaggio. Dopo il gol vittoria siglato contro il Venezia all'Olimpico, Niccolò Pisilli sarà titolare e al suo fianco ci sarà Leandro Paredes, mentre sulla trequarti fiducia a Lorenzo Pellegrini e a Tommaso Baldanzi.