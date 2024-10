ROMA-DINAMO KIEV: le probabili formazioni dei quotidiani. Esordio per Hummels, Pisilli e Le Fèe dal 1'

Vuole vedere un'altra mentalità Ivan Juric, già a partire dalla sfida di questa sera (ore 18:45) contro gli ucraini della Dinamo Kiev, con la Roma alla ricerca della prima vittoria in Europa League. Per questo non sarà un turnover esagerato quello del tecnico croato, che lancia dal 1' Mats Hummels, al suo esordio stagionale. Al fianco del tedesco Ndicka ed Hermoso. Sulla destra Celik, dall'altra parte Angelino in vantaggio su Zalewski. In mezzo al campo torna titolare Le Fèe, che farà coppia con Cristante. Davanti pronta la coppia Baldanzi-Pisilli alle spalle di Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Abdulhamid, Le Fèe, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Soulè; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Celik, Le Fèe, Cristante, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Celik, Le Fèe, Cristante, Angelino; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Celik, Le Fèe, Pisilli, Zalewski; Baldanzi, Soulè; Dovbyk.

TUTTOSPORT - Svilar, Ndicka, Hummels, Hermoso; Celik, Le Fèe, Pisilli, Angeiino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.