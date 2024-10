Roma d'assalto allo Stadium

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Big match utile per tornare a correre anche in Serie A. La Roma oggi affronta in trasferta la Juventus (15:30, diretta Rai 2 e DAZN, dopo che martedì ha battuto nel primo impegno dei giorni di Champions League il Wolfsburg al Tre Fontane. Le bianconere arrivano all'appuntamento a punteggio pieno: 15 punti raccolti in questo avvio di campionato, contro i 9 collezionati dalle capitoline fino ad ora. La sfida dell'Allianz Stadium metterà a confronto le due squadre che negli ultimi anni si sono contese tricolori e coppe. le parole di Spugna alla vigilia: "È una partita bella e importante, è sempre una gara che da grandi stimoli ed emozioni. Si giocherà in uno stadio quasi tutto pieno. Sicuramente è un evento incredibile da godersi. Cercheremo di preparare bene l'incontro perché vogliamo fare una grande prestazione. La Juve sta facendo un percorso netto. Ha fatto un inizio di stagione importante, ha vinto anche in Champions League. Noi dovremo dimostrare di essere una squadra che sta crescendo, che migliora di partita in partita. Le fatiche di Champions si fanno sempre sentire perché sono partite di grande intensità e ti portano via qualcosa a livello fisico e mentale. Noi dobbiamo essere pronte perché questa è una partita dello stesso livello di quella della Champions". Tutto pronto per la sentita sfida: il pubblico sarà quello delle grandi occasioni, con oltre 30mila spettatori attesi allo Stadium. La partita sarà visibile in 110 paesi in tutto il mondo.