Roma, conta vincere: ma spesso non basta. Juric cambi modulo

Conta vincere. E' il dogma per eccellenza di un calcio ricco di luoghi comuni vuoti di significato. [...] Alzi però la mano chi è rimasto non diciamo soddisfatto, ma che ha visto progressi nell'evoluzione di una squadra che fa una maledetta fatica a essere tale, al di là delle carenze strutturali della rosa, di una qualità che si conta sulle dita di una mano, di un gruppo che ancora non sa riconoscersi. [...] Non vediamo mani alzate. Su questo ci auguriamo che a Trigoria si stiano interrogando. Avendo come obiettivo quello di provare a cambiare una tendenza che al momento non garantisce nessun orizzonte. Perché la vittoria contro le riserve della Dinamo Kiev, tutto è stata meno che la luce in fondo al tunnel. [...]

Non può essere sufficiente dire, dopo, però contro gli ucraini ha vinto ed è questo che conta. [...] Juric, in questo senso, dovrebbe essere il primo a rendersene conto. Cercando di capire che l'integralismo tattico a cui finora si è consegnato, può portarlo solo a salutare anzi tempo rispetto alla naturale conclusione di un contratto che dice trenta giugno del prossimo anno. [...] E allora, senza voler insegnare niente a nessuno, noi ci permettiamo di dire che questa Roma ha bisogno di un'idea. [...] Quattro difensori, [...] un centrocampista in più, un trequartista in meno, una punta in più. [...] Ovvero, quattro-tre-uno-due. Provarci è peccato mortale? [...]

(la Repubblica - P. Torri)