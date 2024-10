Roma: c'è Joya contro l'Inter

Amici, ma nemici per una notte. Paulo Dybala e Lautaro Martinez, due attaccanti che condividono la stessa nazionalità e che domenica prossima si sfideranno nel match tra Roma ed Inter [...] A Ivan Juric serve una vittoria per risollevare il morale dei giocatori e della piazza dopo il caos degli ultimi mesi. Serve anche un'ottima prestazione da parte della Joya e se il tecnico croato lo avrà a disposizione, lo schiererà. Con lui in campo la Roma cambia volto e riesce a concretizzare meglio [...]

Con il passaggio alla difesa a tre, Paulo giocherebbe nella posizione a lui più congeniale insieme a Pellegrini e dietro all'unica punta che sarà Dovbyk. C'è poi un grosso punto interrogativo sul futuro della Joya. Il suo stipendio attualmente è di circa 9 milioni ed è troppo alto per un calciatore che gioca in Serie A. Il suo destino è già scritto: tornerà al Boca Juniors. Adesso però la testa è sulla partita con l'Inter, l'ultima big a cui Paulo ha segnato su azione.

(Il Messaggero)