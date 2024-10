Roma a due facce, Juric ha scelto il campionato

Sei punti su sei in campionato e un punto su sei in Europa League. la Roma gestione Juric è Dottor Jekyll e Mister Hyde. Al di là di come sono arrivati i risultati - non sempre veritieri per quello che si è visto in campo - resta una sensazione forte: per restare sulla panchina anche la prossima stagione il tecnico croato punta più sulla Serie A che sull'Europa. Una clausola nel suo contratto - firmato "senza discutere sulla durata e sullo stipendio" come ha detto il ds Ghisolfi - gli garantisce il rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. [...] I migliori sono stati preservati per la trasferta di domenica contro il Monza, che a questo punto assume un'importanza fondamentale. I brianzoli - con la panchina di Nesta traballante - sono ultimi in classifica con 3 punti e sono chiaramente inferiori alla Roma, però si diceva lo stesso anche dell'Elfsborg. Non ci sarà turnover di nessun tipo: in attacco giocheranno Dovbyk, Dybala e Pellegrini; tornerà Cristante a centrocampo e probabilmente Koné; da capire se in difesa debutterà Hummels, con Mancini e Ndicka marcatori. [...]

(Corsera)