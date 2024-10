Rocchi: "Soddisfatto? No. E non è escluso il Var a chiamata"

[...] Da "Giustizia in goal", la presentazione del nuovo codice di giustizia sportiva Figc scritto dall'avvocato Giancarlo Viglione, che si è tenuta ieri allo stadio San Siro, sono venute fuori tante cose. In primis a livello arbitrale, perché era presente Gianluca Rocchi - ex fischietto, oggi designatore della Can di Serie A e B - che ha confermato la scarsa soddisfazione per gli episodi dubbi che si sono verificati nell'ultimo turno di Serie A. "Soddisfatto? No - ha detto Rocchi -, ma il lavoro è sulla strada giusta". E' evidente che il designatore si riferisse al ritorno dei "rigorini" assegnati in campionato [...] e al mancato fischio in occasione dell'ormai noto "step on foot" di Kyryakopoulos ai danni di Baldanzi in Monza-Roma. Soprattutto per quanto riguarda l'ultimo caso, considerando che qualche settimana fa proprio Rocchi aveva affermato che "Lo step on foot è codificato come rigore sempre, non è necessaria la volontarietà". [...]

La vera novità, al di là di commenti su episodi arbitrali che come ogni settimana si ripetono, è che - almeno a quanto sembra - Rocchi e la classe arbitrale stiano realmente valutando la possibilità di introdurre il Var a chiamata, il cosiddetto "Challenge". [...] "Sono proposte - ha risposto Rocchi -, ci sono delle discussioni in corso quindi non posso nemmeno dire molto". [...] Un'altra proposta che rientrava tra le novità lanciate da Gravina riguardava il tempo effettivo: fermare il cronometro ad ogni interruzione. Una misura, a differenza del "Challenge", per cui Rocchi è apparso più scettico. [...] "Il calcio verrebbe stravolto. Ma tutti giocherebbero gli stessi minuti...". [...]

