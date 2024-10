Ritorno di fiamma. Dubbio Abraham, il Milan si muove e ripensa a David: si libera nel 2025

C'è il Milan tra le possibili destinazioni di Jonathan David, l'attaccante del Lilla che il 30 giugno sarà svincolato, ma che già a gennaio potrà "promettersi" a un altro club firmando il nuovo contratto. [...] Visti i numeri delle ultime stagioni è una grande occasione. Anche per il Diavolo che attualmente in attacco ha il punto fermo Morata, Abraham sul quale a fine stagione dovrà essere presa una decisione visto che è in prestito secco dalla Roma (acquisto o addio?) e Jovic. [...]

L'eventuale operazione David è legata alla scelta che il Milan farà su Abraham: con la Roma bisognerà discutere anche di Saelemaekers, che ha fatto il percorso inverso rispetto all'inglese. [...] Per rendere definitivo lo scambio, adesso di prestiti, va trovata la quadra sulla valutazione del cartellino di Tammy che la società giallorossa aveva fissato a 25 milioni. Ora però c'è anche la variabile Jonathan David da tenere in considerazione. Una simile occasione potrebbe spingere il Diavolo a fare un altro tipo di scelta, anche sotto il profilo delle caratteristiche, e a salutare Abraham.

(gasport)