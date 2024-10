Ritiro Monza: è una scelta dei giocatori

A stretto contatto con il peggior momento della storia del Monza, si prova a correre ai ripari. L'attuale posizionamento dei brianzoli ha portato a voler anticipare i tempi. Il gruppo è infatti in ritiro un giorno prima del previsto. Capitan Pessina insieme ai suoi compagni interpreta questo non come un segnale punitivo, bensì come un senso di responsabilità da parte di tutti i giocatori. Il Monza è l'unica squadra a non aver ancora vinto in campionato e dovesse perdere anche domenica, si troverebbe ancora all'ultimo posto dopo 7 giornate. Intanto Nesta dovrà sciogliere alcuni dubbi, soprattutto per il ruolo di trequartista dove potrebbe essere confermato proprio Pessina. In caso il capitano brianzolo si ritrovi a giocare in mediana, ecco il ballottaggio Caprari-Mota con accanto a loro Daniel Maldini.

(corsport)