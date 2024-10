Rigoni: "Juric? Lui gran tecnico. Bella sfida per Oscar"

IL ROMANISTA - L'ex giocatore e attuale tecnico della LR Vicenza Primavera, Luca Rigoni, ha parlato per il quotidiano sportivo dell'attuale situazione in casa Roma, con l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina giallorossa (che lo ha allenato a sua volta in passato). Queste le sue parole: "Nel corso della mia carriera ho avuto tanti allenatori, da Juric a Gasperini, passando per Pioli e Corini. Ho preso spunto dalle conoscenze e dagli insegnamenti che mi hanno dato, ma il "vostro" Juric è uno dei migliori. Il mister è una persona schietta, onesta. Dice sempre le cose in faccia e io ho sempre preferito allenatori così. Ha un carattere molto forte sulla gestione del gruppo: entrerà piano piano, ma sarà direttivo e si farà rispettare dai giocatori".

"Da lui ho preso tanti spunti a livello difensivo e nel pressing alto. È uno dei migliori sotto questi aspetti. Il 3-4-2-1? Credo che sia uno schema molto simile a quello che applicava al Genoa. È un grande allenatore e ha uno staff tecnico di altissimo livello. Parliamo di elementi di altissimo livello. Anche Matteo Paro (vice di Juric, ndr) è una persona molto intelligente; si sono evoluti rispetto agli anni di Genova, hanno fatto grandi passi in avanti". Sulla prossima sfida contro l'Elfsborg: "Questa è una grande opportunità per lui. Questa avventura in Europa League sarà una bella prova e sono convinto possa andare alla grande". Infine sul tecnico svedese Hiljemark, suo ex compagno di squadra e attuale tecnico dell'Elfsborg: "Non lo sento da tanto. Ho giocato con lui anche a Palermo e si è presentato alla grande nel nostro campionato. Ci siamo trovati poi a Genova, dove ha fatto una gran prima parte di campionato. Era intelligente, si applicava e queste caratteristiche può riproporle da allenatore".