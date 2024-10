Riecco Zalewski tra i convocati: ora il club pensa al suo rinnovo

Un mese e quattro giorni. Questo il tempo di "punizione" per Nicola Zalewski, tornato tra i convocati per la trasferta contro il Monza. Il polacco non figurava dal primo settembre, data di Juventus-Roma. Contro i brianzoli, il classe 2002 sarà quindi a disposizione di Ivan Juric, che avrà un'alternativa in più sulle fasce. Zalewski si allenava insieme al gruppo già da una decina di giorni, ma solo ieri è arrivato il via libera da Trigoria per la convocazione. Del ventiduenne è stata apprezzata la professionalità e l'impegno dimostrato dopo essere stato messo ai margini del progetto. Nelle prossime settimane, le parti torneranno a trattare per scongiurare la partenza a parametro zero. Si stanno valutando due alternative al momento: estensione del contratto con aumento di stipendio oppure la cessione a gennaio. Già contro il Monza Nicola può tornare utile a Ivan Juric, prima di salutare e partire per giocare i match di Nations League con la Polonia.

(gasport)