Regina in patria, deludente in Europa. Arrivano gli ucraini di Shovkovsky

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Dinamo Kiev allenata da Shovkovskyi è un club a due facce. Da un lato c’è la compagine che domina il campionato ucraino ancora da imbattuta: 25 punti in 9 partite (con otto vittorie e un pareggio) concretizzati da 21 reti segnate e solamente 5 subite. Alla strapotenza in Premier League si contrappone però una squadra che in coppa fa molta fatica. Le due partire disputate finora hanno portato infatti due sconfitte, ma il dato più preoccupante è un altro: insieme al Ludogorets la Dinamo è solo una delle due squadre in Europa League a non aver ancora realizzato un gol. Nonostante ciò possono contare su una serie di giocatori ucraini molto interessanti, come il centravanti, Vanat (capocannoniere del club con 3 marcature insieme a Buyalskyi), e soprattutto la stella della squadra, Shaparenko, in grado di spaziare per tutto il centrocampo nel 4-2-3-1 disegnato da Shovkovskyi.