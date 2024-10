Recuperati EI Shaarawy e Soulé

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo lo scarico di lunedì scorso, la squadra si è ritrovata al Fulvio Bernardini ieri pomeriggio, quando alle 15 è andato in scena il primo e unico vero allenamento a disposizione di Juric. Buone notizie dall'infermeria: il tecnico croato potrà infatti contare nuovamente su El Shaarawy e Soulé. Il «Faraone» è tornato ad allenarsi con in compagni dopo più di 20 giorni di stop. Ha smaltito invece l'attacco febbrile Soulé, tornando così a disposizione di Juric. Rientrati nella Capitale dopo la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro e regolarmente in campo a Trigoria anche Dovbyk e Hummels, mentre Pellegrini ha svolto lavoro differenziato dopo aver subito un pestone. La situazione legata al capitano della Roma non preoccupa e già nella seduta di oggi (ore 15) dovrebbe tornare in gruppo. Sfida che vedrà sicuramente tra gli assenti lo squalificato Hermoso, con Angelino pronto a ritornare a indossare le vesti di difensore sul centro sinistra. Dovrà invece prestare attenzione Pisilli: è in diffida.