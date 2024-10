Quindici romanisti in giro per il mondo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Sanno 15 i calciatori della Roma impegnati con le rispettive nazionali. Dopo il pareggio con il Monza, Juric vedrà Trigoria svuotarsi. Fari puntati sull'Italia, dove c'è la grande sorpresa: oltre a Pellegrini, Spalletti avrà modo di testare Pisilli, reduce da una serie di partite positive con i giallorossi. Solamente una chiamata con l'Under 21 per Baldanzi, mentre Marin vestirà la maglia dell'Under 19. Juric dovrà fare a meno di Ndicka, nuovamente impegnato con la sua Costa D'Avorio. Il croato non potrà contare nemmeno sugli esterni, eccezion fatta per Angelino ed El Shaarawy, lasceranno Trigoria: Celik, Saud, Zalewski, Dahl e Buba Sangaré. Koné ha guadagnato la seconda convocazione con la Francia, mentre Paredes sarà uno degli ultimi a tornare a disposizione visti gli impegni dell'Argentina. Attacco totalmente azzerato con Dovbyk e Shomurodov che partiranno rispettivamente con Ucraina e Uzbekistan. Completa l'elenco il portiere Ryan.