Quasi 400 tifosi "ospiti" a Torino

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - Un altro momento della verità, il terzo in otto giorni, un altro big match, forse il più atteso. Domani a Torino alle 15.30 si gioca Juventus-Roma per la sesta giornata della Serie A Femminile.

Sarà un pomeriggio memorabile per il calcio femminile italiano in assoluto perché, vista la concomitanza con la sosta per le nazionali nel maschile, il teatro della gara sarà l’Allianz Stadium e, soprattutto da parte bianconera, la risposta di pubblico sarà di quelle molto importanti e purtroppo molto rare nel nostro Paese.

Sono attesi oltre 30mila spettatori sugli spalti dell’impianto torinese e, tra questi, nel settore ospiti ci saranno quasi 400 romanisti (esattamente 370 nel momento in cui è scritto questo articolo), cui vanno aggiunti quelli che magari vivono a Torino e si disporranno nel resto dei settori dello Stadium. Sarà significativa anche la copertura mediatica con oltre 110 Paesi collegati in tutto il mondo (in Italia la sfida sarà in diretta tv su Rai 2 oltre che su Dazn). [...]

Saranno out Salvai e Boattin, con Krumbiegel in dubbio per le bianconere, mentre Spugna dovrà fare a meno di Valdezate Lukasova e Merolla. [...]