Quante sfide all'Inter: domani la 215a

L'Inter è l'avversaria più frequente in 97 anni di storia della Roma: l'ha già affrontata 214 volte. L'unica altra squadra sfidata in più di 200 occasioni è la Juventus (202)- Il bilancio contro i nerazzurri: 61 vittorie, 59 pareggi e 94 sconfitte. Quella di domani sarà il 185° incontro in Serie A, compresi i 2 nel girone finale del 1945-1946: poi ce ne sono stati 2 in Europa (la finale Uefa vista dall'Inter nel 1991, 2-0 a San Siero e inutil 1-0 giallorosso all'Olimpico), 4 nella Supercoppa Italiana (3 a 1 per i nerazzurri il bilancio), 22 in Coppa Italia e 2 in Divisione Nazionale, i primi in ordine cronologico, nel girone B del campionato 1927-1928 [...]

(Corsera)