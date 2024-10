Quando lo stemma diventa la toppa

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi, ma è necessario creare e rappresentare una società in cui ciascun romanista possa rispecchiarsi. La cosa che più mi colpisce del comunicato della Curva Sud è il fatto che esprime una posizione. Secondo voi è normale quello che è successo, dall'assenza al funerale di Losi alla ciacciata di De Rossi [...] Quello che si chiede non è solo quel che è mancato, ma quello che continua a mancare in una società che caccia l'ad, tre giorni dopo aver cacciato l'allenatore che il mese prima aveva firmato per tre anni. Manca l'ad, è mancato il ds, arrivato a giugno, mancano una serie di figure apicali e manca proprio con chi parlare. Lo stemma, poi, è proprio il simbolo di tutto questo. Per qualcuno non è una priorità ma la logica dietro a questa situazione è di metterci una toppa [...] Ascoltate il cuore della gente romanista, se vi perdete la Curva Sud vi perdete la Roma.

