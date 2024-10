"Pronto a tornare"

Per i più giovani: quando Francesco Totti giocava era bravo a provocare con la bocca quasi quanto con i piedi. [...] L'eco mediatico delle sue parole è sempre fortissimo. Non a caso da giorni si parla di un suo clamoroso ritorno in campo e ieri lui a un evento Betsson ci ha messo il carico. In pieno stile Totti. [...] "Certo che scherzo, ma chissà, alla fine la pazzia potrei anche farla". Ma cosa intendeva davvero lo storico capitano della Roma? [...] Francesco la scorsa stagione è stato cercato da due club stranieri e uno italiano, in questa da una società italiana che avrebbe voluto riempirlo di soldi per metterlo in campo anche solo 10' a partita.

E lui? Ha risposto: "No, grazie". Perché c'è il rispetto per se stesso, e del fenomeno che è stato, e c'è il rispetto di quell'unica maglia che ha sempre indossato. Però... "Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni. Per la Serie A dovrei allenarmi bene bene". [...] E' più serio, invece, quando parla della Roma: "Spero si possa voltare pagina il prima possibile. Inter, Juve e Napoli sono più forti, con le altre ce la possiamo giocare fino alla fine, le potenzialità ci sono". Quello che manca è un uomo in società che possa metterci la faccia, dentro e fuori Trigoria: "Le responsabilità ci sarebbero, ma noi ex calciatori che veniamo visti come ingombranti in realtà possiamo aiutare tanto, essere in secondo piano e fare gli interessi della società". [...]

(corsport)