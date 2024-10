Primavera: la Roma contro il Monza

IL TEMPO (E. INNOCENTI) - Dopo la sosta per le nazionali, Lazio e Roma tornano in campo oggi per l'ottava giornata di Primavera 1, rispettivamente contro Verona e Monza. Alle 13 si sfidano Monza e Roma in casa dei biancorossi. I lupacchiotti arrivano dal pareggio contro il Lecce e non vincono da tre partite, striscia che ha rallentato le ambizioni della squadra di Falsini. Contro un Monza desideroso di punti e imbattuto da tre turni, la Roma cercherà di ritrovare il successo e rilanciarsi in ottica alta classifica. I match delle romane sono visibili su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, e in streaming sull'app della stessa emittente.