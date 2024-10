Primavera: disastro giallorosso

IL TEMPO (E. INNOCENTI) - La Roma di Falsini affonda nel 5-1 di Monza per i brianzoli. Domenica nera per la Roma che a Monza, con diverse assenze, ha vissuto un terribile blackout. I gol dei biancorossi Zanaboni, De Bonis, Beretta, Colombo e l'autorete di Reale rendono inutile il centro di Marazzotti. Due punti nelle ultime quattro sono un bottino misero per una squadra piena di talenti e ora i giallorossi sono chiamati alla maturità già dalla prossima difficile trasferta contro la Juventus (sabato ore 13). La Roma resta a 14 punti e a un passo dai primi posti, ma serve una scossa.