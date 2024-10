Primavera: Dahl non basta, la Roma sconfitta

IL TEMPO (E. INNOCENTI) - Nel lunedì della sesta giornata di Primavera 1, la Roma ha subito la sua prima sconfitta stagionale, perdendo 3-1 contro la Fiorentina al Viola Park; debutto in giallorosso per Samuel Dahl.

I viola hanno segnato nel primo tempo con Rubino su rigore e con Braschi. Nella ripresa, Misitano ha accorciato per la Roma con un gran tiro dal limite dell'area, ma Rubino ha chiuso poco dopo la partita con la doppietta personale. Nel finale, dopo un acceso confronto, Baroncelli e Misitano sono stati espulsi per un paio di manate al volto. La Roma resta prima in classifica a pari punti con Milan e Juventus, mentre la Fiorentina è a un solo punto di distanza.

Titolari Buba Sangaré, bene in attacco e meno in difesa (causa il rigore), e Samuel Dahl. Quest'ultimo, visto il poco spazio in prima squadra, aveva chiesto personalmente a Ghisolfi di giocare in Primavera per mettere minuti nelle gambe in vista della convocazione in nazionale svedese. Il terzino, acquistato in estate per 4,5 milioni di euro più bonus, non ha ancora esordito ed è stato anche escluso dalla lista Uefa. Giovedì, la Roma sarà a casa sua in Svezia per la sfida all'IF Elfsborg in Europa League e lui avrebbe voluto sicuramente esserci. Tuttavia, il diesse giallorosso gli ha ribadito la fiducia del club dandogli anche la fascia da capitano contro la Fiorentina. I lupacchiotti dovranno somatizzare in fretta questa prima sconfitta perché sabato torneranno in campo. Al Tre Fontane arriverà ospite il Lecce alle 11 per la settima di campionato.