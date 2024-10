La Roma Primavera crolla a Monza: il 5-1 subito in Brianza è il secondo peggior ko degli ultimi 7 campionati dopo un 5-0 a Lecce del 2023. Meglio la Roma Women, che al Tre Fontane ha rimontato il Milan da 0-1 a 2-1 con le reti delle ex rossonere Giugliano e Giacinti scavalcando le avversarie anche in classifica e portandosi al 4° posto con 12 punti.

(corsera)