Pisilli: "Roma e Italia il mio futuro"

[...] Chissà, forse domani all'Olimpico contro il Belgio - o lunedì a Udine con Israele, potrebbe toccare a Niccolò Pisilli (già campione d'Europa nel 2023 con l'Under 19), che ha appena compiuto vent'anni e che, come i suoi predecessori, sbuca in Nazionale dalla grande scuola di Trigoria. [...] Pisilli ha gli occhi del bambino felice, è diventato grande in poco tempo, da quando Mourinho gli ha messo la mano in testa e lo ha lanciato nel grande calcio: da quando De Rossi ha creduto in lui facendolo esordire da titolare su un campo difficilissimo come quello della Juventus. [...] Spalletti lo ha accolto come un padre-maestro. "Voglio bene ai miei calciatori". E vuole bene anche al piccolo Niccolò, calciatore e studente. [...]

"A vederlo mi sembra proprio un bel centrocampista, sa fare entrambe le fasi. Mi diceva De Rossi che nelle partitine fa sempre gol. Ha frequenza di passo, ha energia". [...] Pisilli ci spera, sarebbe per lui una gioia in più fare l'esordio nel suo terreno di gioco, l'Olimpico. [...] Può essere l'alternativa a Pellegrini come trequartista, può fare la mezz'ala come Frattesi e Barella. [...] "Le parole del ct fanno molto piacere, spero di poterle trasformare in fatti", ecco Niccolò, alla sua prima conferenza stampa azzurra. [...] "Ci tengo a ringraziare De Rossi, Mourinho e Juric, se sono qui è per loro". [...] "Io sono un tifoso romanista, ma è ancora presto per dire se potrò fare una intera carriera alla Roma". [...]

(Il Messaggero)