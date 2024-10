Pessina e Maldini dietro a Djuric

IL ROMANISTA (M. STELLA) - Il Monza è ultimo in classifica. Dopo due tranquille salvezze e dopo parecchio tempo dall'ultima volta, i biancorossi di Alessandro Nesta adesso possono unicamente guardare verso l'alto, certamente senza avere nulla da perdere ma da unica squadra senza vittorie all'attivo in questa Serie A, fanalino di coda a quota 3 punti. [...]

In casa Monza, che ha ripreso martedì la preparazione, sarà sempre out il portiere Cragno, lungodegente; si avvicina invece al rientro Ciurria (in campo nella seduta odierna) che potrebbe essere a disposizione per il prossimo impegno. La lunga lista degli infortunati del Monza vede anche la presenza di Vignato e Gagliardini. [...]

Ancora viva la speranza invece di Nesta, per la convocazione di Stefano Sensi, in recupero da un fastidioso risentimento muscolare. Difficile vedere a disposizione Andrea Petagna. [...]