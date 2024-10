Per lo stadio il sindaco vuole stringere i tempi

Non si è mosso nulla negli ultimi mesi. Ecco perché il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parla spesso dello stadio di Pietralata. Il Campidoglio ha fatto tutto ciò che doveva fare per assecondare tutte le esigenze dei Friedkin, ora chiede certezze. Il progetto definitivo ancora non è arrivato negli uffici del Comune. Il ritardo è soprattutto legato all'addio di Lina Souloukou [...] È un processo ancora lungo nonostante lo scenario appaia semplice. Rispetto al vecchio progetto a Tor di Valle, con Pallotta che fu impossibilitato a proseguire, i Friedkin sono stati da subito appoggiati fin dal primo giorno. Ora però occorre stringere i tempi.

