Pellegrini leader azzurro odiato a Roma

Com'è strana la parabola di Lorenzo Pellegrini. Una vita dedicata alla Roma, eppure per i tifosi è da anni la causa di tutti i mali. Gioca bene, gioca male, il capitano è sempre e comunque sotto attacco, al punt oche uscire dal raccordo anulare per intraprendere la strada verso Coverciano è una boccata d'ossigeno. [...] Nonostante questo rapporto di (tanto) odio e (poco) amore con i tifosi giallorossi, Pellegrini resta un punto fermo della Roma e anche della Nazionale.

Spalletti ha fatto fuori Mancini e Cristante ma non lui, che anzi quasi sicuramente stasera sarà titolare alle spalle di Retegui, proprio come un mese fa al Parco dei Principi. [...] Le qualità tecniche di Pellegrini non sono in discussione, ma anche come professionista sembra inattaccabile: è uno di quelli che tiene i "comportamenti giusti" tanto cari a Spalletti. L'avversione della piazza giallorossa è ingiustificata e incomprensibile, roba che solo in una piazza umorale e illogica come Roma può accadere.

(Libero)