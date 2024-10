Pellegrini: "Io fischiato"? Parli il campo: "Per me la fascia è importante"

Lorenzo Pellegrini in conferenza stampa, ha voluto chiarire molte delle situazioni che lo hanno riguardato in prima persona in queste ultime settimane. Tra i temi toccati, Daniele De Rossi, Ivan Juric, i fischi ricevuti e la fascia che porta al braccio. Il capitano della Roma ha voluto affrontare ogni questione senza peli sulla lingua: "È sempre il campo a far dare i giudizi alla gente e a permettere ad un giocatore di risollevarsi da un momento brutto e spero che quei fischi nascano solo da cose di campo" [...]

Pellegrini ha anche commentato il cambio in panchina: "Juric è stato eccezionale non solo come professionista, ma anche come uomo. Ha capito che quel giorno c'era tristezza, la squadra non voleva l'esonero di De Rossi, ma lui è stato perfetto nel trasformare la tristezza in voglia. Io non sono uno da pagliacciate, sono abituato a dire la verità e quel giorno l'ho fatto. Ho tanta stima per Daniele" [...]

Infine, il commento sulla fascia da capitano e sulle voci che avevano annunciato che il capitano della Roma l'avrebbe riconsegnata: "Per me è sempre importante, non solo la domenica. Io la vivo come uno stimolo per far andare bene le cose, aiutando sempre i compagni" [...]

(gasport)