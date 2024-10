Pellegrini amaro: "Inaccettabile una partita così. Ora al lavoro"

Lorenzo Pellegrini prova a scuotere la squadra dopo la sconfitta umiliante arrivata contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto schifo. Questo è il momento di guardarci negli occhi e dirci la verità. Ora dobbiamo essere uomini prima che calciatori, perché quello che è successo qui non deve succedere più. Viviamo un momento difficile a livello tecnico, organizzativo, nel rapporto con i tifosi. Come cambiare? Conosco solo il lavoro ma giornate così sono una doppia pugnalata per me". Il tentativo fatto all'inizio del secondo tempo per cambiare l'atteggiamento della squadra: "Volevo che la squadra capisse che poteva cambiare le cose. Quello che ho detto alla fine è che certe partite sono inaccettabili per noi, per la società e per i tifosi. Fossi io il problema alzerei la mano e andrei via per il bene della Roma".

(gasport)