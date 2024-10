Pazza idea di Totti: "Torno a giocare"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Totti torna a parlare lanciando una sfida al campionato italiano. L'ex capitano giallorosso, durante un evento di Betsson Sport presso lo SportItalia Village, apre a un possibile ritorno in campo: "Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni. Per competere in Serie A - ha poi continuato - devo allenarmi molto bene, ma mi hanno cercato alcune squadre del massimo campionato italiano di recente. E' successo un mese fa, il che mi ha fatto venire un po' di pazzia e un po' di pensieri, in due mesi sarei pronto".

Un'idea che stuzzica lo storico Dieci giallorosso, che ha poi ampliato il concetto: "Gioco ancora a 48 anni, mezz'ora, venti minuti. Se dovessi fare una pazzia la farei in Italia, non all'estero, ma ripeto, sarebbe una pazzia. Quando volti pagina non sai mai quello che ti aspetta. Non è stata una mia scelta, ma in quel momento va vissuta diversamente dal contesto e forse anche per quello mi è rimasta quella cosa dentro. E' vero che c'è un inizio e una fine per tutto, ma oggi un 10 in Italia non c'è e potrebbe tornare". Passando all'attualità, Totti si è espresso anche sulla sfida di domenica scorsa tra Roma e Inter: "Purtroppo è andata come noi romanisti speravamo non andasse. Di fronte c'era un'Inter tosta, speriamo che la Roma si riprenda presto e possa voltare pagina il prima possibile".