Paulo e Lorenzo vanno protetti

[...] La nostra Roma sta come sappiamo bene: la proprietà è nascosta dietro silenzi e comunicati, la parte tecnica continua il lavoro con impegno, l'allenatore Juric, piovuto per caso, si sta dimostrando serio. Non ha paura e non dobbiamo averne noi. Ci sarà anche oggi una protesta della Curva, ma sarà limitata: i giocatori, il nostro patrimonio di squadra, non vanno fischiati senza ragioni e preventivamente. [...] Ci sono due giocatori chiave nella Roma attuale, sono il capitano Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Sono capaci di risolvere anche da soli situazioni complicate. Eppure, tutti e due stanno attraversando un periodo difficile. [...] Lorenzo è un giocatore pieno di talento, come tutti gli allenatori che lo hanno usato hanno sempre affermato. Chi siamo noi per mettere in discussione il parere di tecnici così diversi, ma tutti esperti? [...] Stiamo parlando di un uomo serio e leale, dovrà tirarsi fuori da solo dalla buca, ma noi non dobbiamo ostacolarlo. Oggi, proprio perché vengono i primi della classe, contro i quali vinciamo poco, niente fischi alla squadra e al Capitano.

Forza Roma, forza Lorenzo.

(Il Messaggero - P. Liguori)