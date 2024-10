Paulo a metà: fuori per 50 partite

Tolto il rigore messo a segno contro l'Udinese, Paulo Dybala non segna dal 18 aprile: ovvero contro il Milan in Europa League. Se volessimo pescare l'ultimo centro dell'argentino in Serie A, risalirebbe al 26 febbraio. Ma la motivazione è legata al fatto che è complicato segnare quando non si gioca. Quest'anno sono stati già parecchi i minuti saltati dalla Joya e la speranza è che possa riuscire a recuperare in vista del big match contro l'Inter [...]

Da quando ha lasciato la Juventus, Dybala non è stato disponibile per 34 partite, 33 per infortunio e una per la squalifica. Questo dato, però, non tiene conto delle partite in cui la Joya ha giocato meno di 45 minuti, circa altre 16. Paulo non è stato al top per 50 partite su 118 complessive. D'altronde, come diceva José Mourinho, senza la sua storia clinica non giocherebbe alla Roma [...] Nonostante le poche presenze, Dybala è stato una risorsa positiva: 35 gol e 15 assist. Dopo i tanti problemi muscolari, l'argentino scende in campo solo quando è sicuro ma il recupero della Roma passa indubbiamente da lui.

