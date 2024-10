Patrimonio aumentato a 7.4 miliardi

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Balzo in avanti per Dan Friedkin, che diventa il 388° uomo più ricco al mondo. Forbes, rivista statunitense che si occupa prevalentemente di finanza e marketing, ha infatti aggiornato la classifica dei patrimoni netti dei personaggi più illustri, che vede Elon Musk, amministratore delegato di SpaceX e Tesla (oltre che proprietario di X) al primo posto con un totale di 246,8 miliardi di dollari. Tornando alle questioni legate alla Roma, il presidente del club giallorosso ha visto un aumento negli ultimi 12 mesi di 2,1 miliardi, passando da 5,5 a 7,6 nel 2024. Un nuovo record per l'imprenditore statunitense, che lo porta così alla 388esima posizione in questa speciale lista stilata da Forbes.

Proprietario della "Gulf States Toyota", rivenditrice principale delle automobili giapponesi (marchio che compare anche sul materiale di allenamento del club capitolino) in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma, Dan Friedkin può contare anche sul settore alberghiero di lusso, grazie ad "Auberge Resort Collection", più di 28 hotel tra Europa e America (logo presente come "back sponsor" sulle maglie della Roma in Serie A). E proprio l'acquisizione dei giallorossi nell'estate del 2020 ha dato il via all'ingresso nel mondo del calcio da parte dei Friedkin Group, che negli anni successivi ha acquistato prima il Cannes (che milita attualmente in Championnat National 2 in Francia) e, successivamente rilevare le quote di maggioranza dell'Everton, sbarcando così anche in Premier League.