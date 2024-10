Partenza sprint per Dovbyk: Juric si gode il suo bomber

Piede perno su Izzo. Scatto, finta, altra finta e gol in diagonale. Nel cantiere Roma firmato Juric, c'è almeno una certezza e si chiama Artem Dovbyk. L'ucraino contro il Monza ha messo in mostra le sue capacità segnando il gol che per un momento ha fatto sperare i giallorossi. Per lui è il terzo centro in Serie A, quarto stagionale con il gol all'Athletic Bilbao [...] Lo scorso anno con il Girona ebbe lo stesso inizio, 3 gol nelle prime sette partite. Poi, però, non si è più fermato. Il bomber è stato l'acquisto che più di tutti ha avuto un impatto immediato, in attesa di Soulé e Koné [...] La Roma ha una punta vera ma ora servono i numeri. La fiducia che Juric ripone in lui è evidente, Dovbyk ha dimostrato di avere le qualità per diventare un cecchino, ma c'è ancora da migliorare. Adesso è in viaggio per raggiungere la Nazionale ma dopo queste due settimane di attesa, ci sarà la prova del nove: l'Inter [...]

(La Repubblica)