Pari giallorosso in casa dell'Inter

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - La Roma non va oltre il pari in casa dell'Inter: a Milano termina 1-1 la quinta giornata di Serie A. Passano in vantaggio le giallorosse con l'autogol di Milinkovic propiziato da Dragoni a pochi minuti dall'intervallo, pareggia all'88' Karchouni trasformando un rigore (fallo di Minami su Polli). "La prestazione c'è stata. In partite come questa, quando hai l'occasione per chiuderle, devi farlo. Poi è chiaro che contro giocatrici così brave accade quello che è successo" il commento di mister Spugna a fine gara. Tuttavia il tecnico guarda avanti con ottimismo, nonostante l'avvio sottotono con 9 punti raccolti in 5 incontri: "Mi tengo la prestazione che era la cosa che più ci serviva. Prendere gol alla fine fa arrabbiare tutti, il fatto però di aver creato tante occasioni su un campo praticamente impraticabile aumenta ancora di più l'autostima". Ora la Roma deve recuperare in fretta le energie e pensare all'impegno di Champions League: martedì al Tre Fontane arriverà il Wolfsburg per la prima giornata dei gironi.