Paredes è ai saluti. Si sonda Mingueza

Quasi un ex. Paredes e la Roma non sono mai stati così lontani: il centrocampista gioca poco o nulla con Juric e le gerarchie si sono ribaltate da quando De Rossi non è più l’allenatore. Lo scenario più logico va a sfociare in un addio anticipato, già a gennaio. Sei mesi prima rispetto alla scadenza del contatto. Paredes non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera al Boca Juniors: «È sempre bello giocare un Mondiale per club, non posso dire molto di più...». Al torneo, in agenda il prossimo giugno, parteciperà il Boca Juniors e non la Roma. [...]

La Roma non guadagnerà soldi cash dalla cessione di Paredes. Traduzione: l’argentino sarà liberato e quindi potrà firmare per qualsiasi squadra a parametro zero. A quel punto il risparmio sarà comunque consistente perché il suo stipendio è di 4 milioni di euro. [...] La nazionale è una sua priorità. Rischia di perderla se resta a Roma a fare panchina. Al Boca Juniors, invece, il minutaggio sarebbe l’ultimo dei problemi. [...]

Chi prenderà la Roma nel post Paredes? Qualcosa si muoverà subito, ma non a centrocampo. [...] Gli sforzi saranno impiegati per ingaggiare un terzino destro, da troppo tempo il punto debole della squadra. Celik, al momento, è la prima scelta e di fatto non ha concorrenza da parte di Abdulhamid e del baby Sanagaré. Dalla Spagna è rimbalzato l’interessamento per Mingueza, esterno del Celta Vigo scuola Barcellona. [...]

(corsport)