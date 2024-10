Paredes, c'è il Boca all'orizzonte: "Bello il Mondiale per Club"

Se Paulo Dybala è voglioso di riprendersi la scena e Matias Soulé sta cercando di esplodere grazie ai consigli del compagno, tra gli argentini della Roma c'è anche Leandro Paredes. Il centrocampista, per il momento, non è stato utilizzato molto da Ivan Juric in questo inizio di stagione e ha il contratto in scadenza a giugno. Visto il suo stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione, esiste la possibilità che possa lasciare la Capitale già a gennaio: "Un ritorno al Boca? Sarebbe bello giocare un Mondiale per Club, la competizione è spettacolare. Ma non posso dire molto. Non ho parlato con Gago, ma la sua nomina da allenatore del Boca è stata spettacolare" ha detto il centrocampista arrivato dal PSG lo scorso anno. Ha fatto poi discutere una storia Instagram messa dal padre del classe 1994 alla quale Paredes ha risposto così: "Mio padre è pazzo. Per ora sono a Roma, sono felice qui e vivo giorno per giorno. Come dico sempre, qualunque cosa debba accadere, accadrà".

(gasport)