Palla in mano al portiere per 8 secondi: test in Serie C

La scena dei portieri che perdono tempo, tenendo in mano il pallone per infiniti secondi, potrebbe essere alle ultime battute. L'International Board lancia la sfida a questa brutta abitudine così come a quella di "aggredire" l'arbitro circondandolo e protestando a ogni minima occasione. Ieri, dopo la riunione del panel tecnico, l'Ifab ha di fatto aperto le iscrizioni a due esperimenti: 1) la palla in mano del portiere per non più di otto secondi; 2) il divieto di parlare con l'arbitro escluso il capitano (già visto all'Europeo, ma ora con modalità più precise). Le federazioni potranno fare richiesta peri "trial" nei campionati escluse le prime due divisioni. L'Italia, ad agosto, aveva già proposto la Serie C per l'esperimento dei portieri. Oggi il portiere può tenere la palla sei secondi per regolamento, di fatto nessuno rispetta il limite. (...)

(gasport)