Oggi gli ultimi sei nazionali rientrano a Roma

Torna la Roma a Trigoria. Nel senso che piano piano in questi giorni stanno tornando a disposizione tutti i calciatori che sono stati impegnati durante la sosta con le rispettive nazionali. Dagli italiani Pellegrini (rientrato in anticipo dopo l'espulsione rimediata col Belgio) a Pisilli, da Koné a Dovbyk fino a Celik: tutti stanno rientrando e tutti sembrerebbero essere a disposizione di Juric per la sfida contro rinter. Oggi rientreranno nella Capitale gli ultimi sei giocatori impegnati con le rispettive nazionali: N'Dicka, Zalewski, Paredes, Shomurodov, Ryan e Baldanzi. (...)

(corsport)