Oggi contro la Juve, Falsini ritrova Misitano

Juventus-Roma è sempre speciale. Anche nel campionato Primavera. I baby giallorossi affrontano oggi (ore 13, diretta tv su Sportitalia) gli storici rivali a Vinovo in uno scontro di alta classifica. [...] "Vogliamo riscattarci. Juventus-Roma è una partita che si definisce da sola. Giochiamo contro una squadra forte, che a differenza degli altri anni, quando metteva in campo molti giovani, ha un undici squadra esperto, con giocatori forti, costruito per far bene in campionato e in Youth League", [...] ha detto Gianluca Falsini prima di partire in direzione Torino.

Misitano dovrebbe rientrare dopo le due giornate saltate a causa della squalifica, mentre va segnalato che ieri sia Coletta che Graziani (oltre a Sangaré) si sono allenati con la prima squadra di Juric. Una doppia promozione che non dovrebbe incidere sulle scelte di Juventus-Roma versione miniatura. [...]

(corsport)