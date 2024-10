Nuovo stadio della Roma: la burocrazia frena l'iter

Lentezza e, conseguente indeterminatezza: se non si tratta di burocrazia, sono i tribunali. In questo caso quello civile, che ha in ostaggio lo stadio della Roma da oltre un mese, lasciando confusione non ancora pronunciandosi su chi ha ragione tra Comune e residenti. Chi ci finisce nel mezzo è ovviamente la società giallorossa con il suo investimento da un miliardo di euro [...] Lunedì mattina geologi e trivelle finalmente sono rientrati nelle aree di Pietralata, liberate con lo sgombero forzato il 7 agosto scorso [...] Dopo il lungo caos derivato dall'occupazione di queste due aree, è stato rilasciato il rilascio forzato di esse che tornano in mano al Comune. A rimanere è però la questione delle due ordinanze di "tutela possessoria". Queste ordinanze, rilasciate da due giudici a favore dei residenti, sono ancora in vigore. Contro di esse, il Comune ha presentato ricorso. Le udienze erano state fissate per metà settembre ma solo una delle due si è realmente discussa. L'altra, invece, è stato rinviata almeno 3 volte e ora fissata al 7 novembre. L'altra si è regolarmente tenuta il 25 settembre ma ormai la sentenza sembra persa nel limbo dal momento che non c'è traccia della decisione del collegio giudicante. Questa lentezza, oltre a determinare incertezza, va solo che a discapito della Roma [...]

(Il Messaggero)