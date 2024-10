MONZA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Sulla trequarti ballottaggio Baldanzi-Soulé. Davanti torna Dovbyk, sulla sinistra chance per El Shaarawy

Alle 18:00, la Roma scenderà in campo all'U-Power Stadium per sfidare il Monza ultimo in classifica. Il tecnico dei brianzoli, Alessandro Nesta, è all'ultima spiaggia e farà di tutto per portarsi a casa la partita. Rispetto alla formazione schierata da Ivan Juric contro l'Elfsborg, ci saranno molti cambi. In difesa il croato ha delle scelte obbligate, con Hummels out causa influenza e Hermoso non ancora in condizione, e in campo scenderà il terzetto Mancini-Ndicka-Angelino. A centrocampo pochi dubbi sulle fasce, Celik a destra ed El Shaarawy a sinistra, mentre in mediana accanto a Cristante uno tra Koné e Pisilli. Dietro all'unica punta, Artem Dovbyk, ci sarà senz'altro capitan Pellegrini, mentre l'altro posto è ancora una lotta tra Baldanzi e Soulé.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini; El Shaarawy, Kone, Cristante, Celik; Pellegrini, Soulé; Dovbyk

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Celik; Pellegrini, Soulé; Dovbyk

IL MESSAGGERO – Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini; El Shaarawy, Koné, Cristante, Celik; Pellegrini, Soulé; Dovbyk

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Pellegrini, Baldanzi; Dovbyk

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk