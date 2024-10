Molto amato da chi lo allena, contestato da chi fa il tifo: Lorenzo e l'eterna rincorsa

Nel giorno in cui il calendario dà una carezza ai tifosi della Roma - l'esordio in azzurro dell'ultimo gioiello, Niccolò Pisilli, nello stesso 10 ottobre in cui debuttò un certo Francesco Totti - il capitano giallorosso di oggi e il 10 dell'Italia vive una serata al contrario. Eccolo

prendersi i fischi a casa propria, ancora una volta: un cartellino rosso, una vita alla rovescia, Olimpico amato e maledetto, il giorno scambiato con la notte. È come se

Pellegrini non riuscisse a stare dietro all'amore. Come se sentisse un peso sulle spalle che a volte lo affonda. E non dovrebbe. Eppure accade. Accade che tutti gli allenatori per lui stravedono e un motivo evidentemente c'è. Mourinho, De Rossi, Juric e Spalletti. [...]

Eppure Pellegrini va giù, che quasi non ti spieghi il motivo. Non bastano le carezze, non basta l'amore. [...] Nessuno tocca Pellegrini, tra gli addetti ai lavori. Ma poi ci sono i fischi, una colonna sonora che una parte dell'Olimpico romanista gli riserva ormai a prescindere. [...]

Con la Roma ha un contratto da sei milioni di euro complessivi, bonus compresi, in scadenza nel 2026. Vuol dire che o si arriva un accordo entro la prossima estate, o la cessione diventerà un'ipotesi molto concreta. E oggi, tanto per intendersi, il rinnovo non è nell'aria. [...]

(gasport)