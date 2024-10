Mistero Hummels: ancora zero minuti

Quando toccherà ad Hummels? Sembrava dovesse debuttare a Boras ma Juric ha invece preferito ritardare l'inserimento del tedesco. Il campo sintetico, inoltre, poteva essere rischioso. La Roma ha quindi iniziato la partita con Celik nel terzetto dei difensori e ha liberato la corsia destra per Saud Abdulhamid.

Ad essersi interessato al caso di Hummels è stato anche Lothar Matthaus, che ai media tedeschi ha fatto sapere che prima o poi l'ex Dortmund dovrà scendere in campo poiché alla retroguardia della Roma manca sicurezza. Ivan Juric ha però modo di vederlo tutti i giorni in allenamento e non lo ha ritenuto pronto [...] Resta comunque strano che dopo un mese dal suo approdo, senza ulteriori infortuni nel mezzo, il difensore non sia ancora stato inserito nelle rotazioni, soprattutto in una formazione piena di mancini. Il suo piede destro potrebbe migliorare la stabilità della difesa e la fase d'impostazione. La sua forte leadership, inoltre, sarebbe d'aiuto per migliorare l'atteggiamento di tutti quei calciatori che scendono in campo intimoriti [...] Con Hummels in campo qualsiasi paura potrebbe svanire. Parliamo poi di un calciatore di 36 anni con alle spalle una finale di Champions League, possibile che debba aspettare ancora ulteriore tempo prima di farsi vedere dai suoi nuovi tifosi?

(corsport)