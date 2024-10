Mercato poco usato

In undici hanno collezionato 1.539' minuti totali: parliamo dei rinforzi della Roma, quei calciatori arrivati in estate (Angelino, essendo stato riscattato, non è stato incluso nel conteggio) per rinforzare una rosa che aveva messo in luce evidenti limiti nella passata stagione. [...] Ad oggi, l'impatto di questo undici - che possiamo ritenere a tutti gli effetti una formazione a sé stante - si è notato poco, se non nell'apporto realizzativo di Artem Dovbyk e nel dinamismo di Koné. Lo stesso Soulé, pagato 26 milioni più bonus e secondo nuovo acquisto più utilizzato dopo Dovbyk con 391' in campionato, non è riuscito a lasciare il segno.

E ci sono ancora 5 calciatori che, in campionato, non hanno neppure esordito: tutto sommato naturale per il secondo portiere Ryan, meno per Hummels, Abdulhamid e Dahl; fa storia a sé Sangaré, di fatto preso per la Primavera. [...] I motivi di questo scarso utilizzo non sono però solamente di natura tecnica: c'è chi, come Hermoso (71' in campionato per lui) e Hummels, è sbarcato a inizio settembre, e si è ritrovato al pronti via con un cambio in panchina. C'è chi, come Dahl e Abdulhamid, viene da tutt'altro tipo di calcio, e ha bisogno di un graduale adattamento a un campionato estremamente competitivo e molto tattico. E poi c'è anche chi, come Le Fée e Saelemaekers, è stato costretto ai box degli infortuni. Nessuna bocciatura, dunque: la stagione è ancora lunghissima. [...]

(Il Romanista)